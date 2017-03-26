廢棄果園變原始林 志工冒雨上山復育
為復育台灣的山林，守護國土，台灣山林復育協會26日在仁愛鄉霧社高峰將廢棄果園復育為天然原始林，林務局也提供苗木，官民共同參與，一同推動台灣森林復育。
因時代背景因素，台灣過去山林利用多以經濟為考量，近年來違規超限利用的菜園、檳榔園、果園、茶園產生破壞水土及生態的不良效應，甚至過去的經濟造林政策，反而對於原生植物產生不良排擠效應，山林復育協會推動「復育」觀念取代保護，希望數十年後，台灣山林能回過往蓊鬱蒼翠、生物多樣的天堂。
今日約有百名志工至霧社高峰果園參與復育行動，一行人在綿綿細雨中作業，種下青葉楠、長葉木薑子、三斗石櫟、青剛櫟等原生樹種，協會理事長蔡智豪表示，人為介入山林復育，並非妨礙林木生長，而是像人們皮膚受傷，用正確的方法來照顧，復原的速度比較快，不當的造林開發，就像是植錯皮，會產生排斥，康復的時間會更久。
蔡智豪指出，很多先進國家，包括泰國，已有標準化的森林復育手冊，以符合地域屬性的系統作法，讓森林能夠回復原本的樣貌，青葉楠在霧社地區是優勢本土樹種，這次復育行動，特別選擇又名霧社楨楠的青葉楠來復育「青葉楠優勢的植物社會」，而且它的果實也是飛鼠、松鼠、鳥類喜愛的食物，木材紋理優美、不易變形，樹皮還可製線香。
南投林區管理處作業課課長楊叔錠表示，過去時空背景，山林利用主要以經濟考量，近二、三十年來，觀念改變以復育原生針、闊葉樹一級木，但一些濫墾菜園因長期施肥、施藥，地力劣化難以生長，楠木、殼斗科類本土樹種在復育上佔有優勢，很謝謝地主願意捐出土地，也歡迎對復育山林有興趣的團體、組織先做好調查統計，林務單位很樂意配合培育苗木，供應復育山林的志工來種植。
(中時)
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