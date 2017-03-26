卡大地布部落宣示傳統領域 原民會：本就可以依法劃設

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台東卑南族卡大地布部落昨天封閉南迴公路部分路段，自主宣示部落傳統領域。原民會今天回應，「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」對於劃設傳統領域的制度設計，本就是為體現部落或民族自己當家作主精神，因此明文規定以「部落或民族」為劃設主體，故部落或民族原本就可以依該條規定，自行組成「劃設小組」展開劃設傳統領域作業。

原民會指出，原民會與各級地方政府將扮演部落夥伴的角色，只要部落或民族需要行政資源，行政部門將積極從旁協助、陪伴。部落只要將劃設成果提經部落會議通過並循序辦理後，由公部門協助辦理後續圖資建檔及公告等行政作業，即可將傳統領域之劃設成果公告，因此，卡大地布部落可以依劃設辦法組成「劃設小組」自主劃設傳統領域。

既然劃設辦法已體現部落自主劃設精神，原民會鼓勵各部落回歸劃設辦法規定，與各級原住民行政團隊攜手儘速展開傳統領域劃設公告作業，以有效保障原住民族土地權益。

針對劃設辦法連日引發爭議，原民會指出，大部分的原住民立法委員均支持分階段處理傳統領域劃設問題，且雖然劃設辦法現階段礙於法律授權有限性、僅能先處理公有土地，但私有土地未來將依原基法第20條規定，並遵照蔡總統於今年3月20日原轉會中裁示，針對《原住民族土地及海域法》持續進行討論，用法律位階完整確認原住民族土地處理方式。

(中時)