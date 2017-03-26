埔里茄苳樹王公健康診斷 土壤硬化、金爐高溫危害老樹
埔里鎮高齡1200歲的「茄苳樹王公」，長期以來遭鐵皮圍籬與廢棄建築所包圍，永和社大樹木學教師林暐翔觀察並診斷老樹，認為老茄苳根系土壤硬化、鄰近寺廟金爐產生高溫與灰燼，都對老樹造成傷害，應當早日做好養護，避免健康惡化。
根據中興大學紀錄，埔里茄苳樹王公據信是全台最老的茄苳樹，過去生活困苦欠缺西藥與醫師的年代，樹王公樹葉被認為有神蹟，能治癒貧苦人家疾病，居民感念特建興南宮，還在樹下立了「老神在在」石碑，但老樹所在的位置位於兩筆私有地交界，因地上物產權、土地所有權等諸多爭議，老樹長久以來被廢棄的水泥建物、鐵皮圍籬、圍牆所包圍。
林暐翔日前實地探視老茄苳，仔細觀察樹型，並且以空拍機記錄老樹樹冠層狀況，健康診察報告近日出爐，老樹問題包括，樹下曾被設置石磚花台未拆除，壓迫根系、造成根系盤根；長期錯誤修剪成樹勢歪斜，傷口內爛並產生危險枯枝，有掉落傷人安全疑慮，樹下土壤因長期錯誤澆水方式及人為踩踏，造成土壤粘質土上浮，土壤硬化，水不易下滲，使得根系缺氧，產生浮根現象，深層根系不易活化，免疫力降低，加速樹勢老化。
而南面的興南宮金爐所產生高溫熱氣，造成老茄苳南面枝梢葉面灼傷，所產生灰燼覆蓋葉面降低光合作用效率，易造成樹體重心慢慢偏向失衡，需要消耗更多養份穩定重心，限制根系發展。
林暐翔建議，要讓老茄苳更健康，建議拆除石磚花台、樹冠下不放置任何重物，增加土層彈性，修整樹枝，讓傷口加速癒合，將枯枝修剪下來避免妨礙正常枝條生長；做放溝式土壤改良，減低根部傷害引導根系發展，可埋入竹子降低人為踩踏土壤硬化風險；金爐排煙口設置導流管，使熱氣灰燼不易飄向樹梢。
(中時)
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