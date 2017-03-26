前台南縣長李雅樵28日上午公祭 總統府派員褒揚
前台南縣長李雅樵之喪，訂3月28日上午9時，在台南市殯葬管理所景行廳追思公祭，總統府將派內政部次長林慈玲代表總統褒揚，國民黨將頒華夏獎章，親民黨主席宋楚瑜、台南市長賴清德亦將親臨致祭。
李雅樵先生慟於3月15日，享年90，已於3月22日火化，停靈台南市南區中華南路龍巖貴賓接待309室。家奠訂28上午8時舉行，追思公祭為上午9時，公祭後靈骨安厝白河大仙寺。
李雅樵一生跌宕起伏，在最困頓的時候，打敗政治新秀，膺任百里侯，年屆90，臥床未幾辭世，活過精彩的一生，將自己主張的「0」的人生，發揮得淋漓盡致！
他生於烽火戰亂的世代，係下營仕紳李振旺公的五男，10歲失恃，由其大姊碧珠照顧長大，喪母後積極向上，考取師範，擔任教員作育英才，在塭內、新營國校擔任教師，甚受學生家長敬愛。旋即保送進入台灣師範大學，返鄉擔任督學未幾，獲拔擢參選下營鄉長，未滿一任，在財力、人脈窘迫時，憑著熱情的鄉親自動自發帶便當，四處奔波助選，當選兩屆省議員。後受獨立辦報的吳三連先生賞識出任自立晚報社長，接著出任省府委員。
參與政治不但要有深廣的人際關係，各項花費也是驚人的，省議員的津貼不足以因應浩繁的支出，加以讓鄉親有就業的機會，於是在朋友建議下開設立人成衣工廠，縫製衣服外銷，豈料，銷售至伊拉克後因兩伊戰爭貨款石沉大海，不但公司垮台，自己的全部財產也一無所有！
民國74年在身無分文、清貧落魄的境遇裡，挺進縣長選舉的複雜漩渦，不被外界看好的情況下憑著平日累積的人脈，加入原先胡雅雄先生與陳水扁先生台南縣長的戰局，終能突圍成為選贏陳水扁先生的第一人。
(中時)
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