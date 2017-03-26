柯文哲大啖馬來西亞肉骨茶 直呼過癮

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台北市長柯文哲今天抵達大馬吉隆坡，展開為期8天7夜的東南亞鐵人行程，親自體驗當地傳統平民點心肉骨茶，並大呼過癮。

台北市觀光交流團抵達吉隆坡後，為和在地美食交流，就近品嚐新峰肉骨茶，體驗馬來西亞傳統平民點心。

新峰肉骨茶源於1971年，從小攤販做到大排檔的店面，深受當地人跟觀光客喜歡，台灣名人包括周杰倫、徐若瑄、王力宏均曾前往品嚐。

柯文哲表示，這和台灣的藥燉排骨有點像，不過湯頭喝起來沒有太多中藥味，非常好喝。

台北市為積極與國際接軌、推廣東南亞及穆斯林旅遊，柯文哲今天展開8天7夜的東南亞鐵人行程，走訪馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷、印度新德里，並分別於首都辦理觀光活動及產業交流。1060326

(中央社)