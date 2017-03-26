花蓮徒步到新港進香 遇攔查自嘲超速
花蓮市民族里里長張東耀一行人，推著神明車，從花蓮徒步到新港奉天宮進香，路途中一度被警察攔查，自嘲以為超速，今天終於如願抵達，受到熱烈歡迎。
今年29歲的張東耀，在26歲時當選全台第二年輕里長，基於信仰及擔任蘭陽金虎爺會副會長，去年規劃徒步到新港奉天宮，表達對媽祖最高敬意，並為家人、里民祈福，終於在3月成行。
張東耀在12日從花蓮市出發，徒步經過台東、屏東、高雄、台南等地，接著邁進嘉義，近中午時分抵達目的地，受到熱烈歡迎。
徒步13天的感受，張東耀說，真的感覺到累，但是沉澱心情、平靜思考是最大收穫，各地金虎爺分會陪走或安排食宿，深深感受到台灣濃厚的人情味。
張東耀走到花蓮玉里時，雙腳非常酸痛，但他內心不斷自我鼓勵堅持下去；走到屏東時，一度被警方攔查，以為是超速，結果是當地神明失竊，員警聽到他徒步進香壯舉，稱讚並加油打氣，如今終於完成心願。1060326
(中央社)
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