林鄭月娥當選港特首 承諾修補社會撕裂
香港前政務司司長林鄭月娥今天當選第5屆行政長官（特首），她承諾今後首要工作將會是修補社會撕裂和鬱結。
林鄭月娥當選後，在丈夫、兒子和競選團隊成員的陪同下會晤記者。她首先發表當選感言說，今天的香港存在頗嚴重的撕裂和積累了很多鬱結，她的首要工作是修補這些撕裂和鬱結，團結大家向前。
她承諾，會很快約見立法會各黨派議員，並希望建立恆常的溝通機制，為行政、立法關係打好基礎。
林鄭月娥又說，即將組織的管治團隊將會廣納賢能，不論派別，都會誠意邀他們加入。
她表示，多元包容、新聞和言論自由、尊重人權等是香港的核心價值，作為特首，她會竭盡所能去維護「一國兩制」，堅守香港的核心價值。
她同時提到希望發揮年輕人的力量。
在答問中，林鄭月娥說，她當選後的一個挑戰是組織管治班底，她會邀請有心有力、不論派別的人加入，同時會努力與泛民主派磋商。
她說，她會用人唯才，如果北京中央對她起用的人有保留，她會極力爭取。
她也坦言，泛民是否願意加入她的團隊，是令她頭痛的問題。
對於成為香港主權轉移以來首位女特首，她說，對此感到榮幸，今後會鼓勵更多女性參政。
另外，落敗的前財政司司長曾俊華恭賀林鄭月娥當選。
他呼籲大家不用氣餒，要為和解努力，又認為他的競選口號「團結、信任和希望」，是當前香港最需要的，相信林鄭月娥的看法一致。
他讚揚林鄭月娥勤力和能幹，請求外界給林鄭月娥機會，協助她履行特首職務。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。