家有ADHD兒別怕 精神科醫分享育兒經

衛福部心口司長諶立中的3個小孩都有注意力不集中問題，他今天說，家長有正確觀念很重要，「別給孩子貼上壞、頑皮的標籤」，也別怕帶孩子看精神科接受評估、治療。

注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）是一種容易合併情緒障礙或網路成癮問題的神經發展疾病。根據美國精神醫學會統計數據顯示，兒童青少年ADHD盛行率約為5％。台灣盛行率和國外差不多。

諶立中是精神科專科醫師，也曾任國軍桃園總醫院精神病科主任，但外界可能不知道，他的3個孩子都有注意力不集中問題，其中一個兒子有接受藥物輔助。

「說來慚愧，自己當精神科主任，卻沒有及早發現孩子的狀況」，諶立中說，他大兒子唸幼兒園時，老師曾經提醒「孩子可能有過動」，他當時還心想，「怎麼可能，只是比較調皮阿」，沒有特別處理。

諶立中說，大兒子常調皮搗蛋，有時候亂接話、在車上亂放屁等，「常被我狠K」，但他都以「調皮」解釋孩子的行為。直到兒子高中大考，光是檢查准考證和考場座位編號，「一堂考試就檢查了30幾次」，才讓他驚覺兒子的狀況不妙，已經合併強迫症。

另一個兒子也是從小頑皮，在小學5年級時，換了一個比較嚴格的老師，結果孩子屢跟老師衝突，諶立中說，「我當時常跑學校，去跟老師鞠躬道歉」。當時他問兒子，要不要用藥物幫忙提升專注力，控制衝動；兒子不願意，一直到國中，因課業壓力愈來愈高，才使用藥物輔助。

諶立中不認為ADHD是一種疾病，只是一種「慢性現象」，腦部有一部分發展遲緩、功能不足，不能自我控制、注意力不集中。「這些孩子很可憐，他們拚了命想要專心，但就是沒辦法」，還會被貼上「不聽話」、「壞孩子」的標籤。

「家長的心態也很重要」，諶立中說，有些爸媽會有迷思，擔心小孩注意力不集中要吃藥、傷身體，但並不是所有ADHD患者都需要吃藥，只有重度、有干擾行為者，才會用藥治療。

諶立中表示，有些家長也很排斥帶小孩看精神科，「家長反而給自己貼上了標籤」，否認孩子的狀況，一味用「沒事」來掩飾，反而沒辦法幫到孩子。

諶立中的女兒有注意力缺失症（ADD），他說，女兒小時候吃飯一餐得吃4小時、吃東西老是東張西望，好像在想事情，學業成績也一直不好。但也因狀況輕微，一直到了女兒唸研究所，因上統計課注意力一直無法集中才確診。

「孩子就算有ADHD也沒什麼」，諶立中說，他3個孩子僅小兒子曾長期服藥輔助，但到高中畢業就停藥。只要家長有正確的觀念，「孩子就算有ADHD也沒什麼」、「成績差一點」也沒關係，家長、老師只要知道怎麼帶ADHD孩子，幫他們度過階段難關，這群孩子的率直活潑，未來都有正向發展的可能性。1060326

(中央社)