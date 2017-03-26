睽違4年 高雄再舉辦世界級運動舞蹈比賽
2017高雄世界舞蹈大賽26日在高雄市中正技擊館舉行，來自歐亞10個國家、150對頂尖舞林選手齊聚一堂，帶來一整天高水準結合音樂、舞蹈和運動的精彩賽會，也是睽違4年，高雄再度舉辦世界級的運動舞蹈比賽。
高雄巿體育處指出，這次參賽國外選手都是一時之選，包括來自世界拉丁舞職業新星冠軍義大利選手史提方諾‧蒙巴魯佐&達里婭‧羅西斯克(Stefano Moriondo & Daria Glukhova)在內有20對好手，國內選手則有130對。
像是英國世界排名12強職業拉丁舞選手安東‧史普&帕特里齊雅‧拉尼斯(Anton Sboev & Patrizia Ranis)，以及俄羅斯十項冠軍德米特里‧納科斯坦克&愛琳娜‧奧甚切波娃(Dmitry Nakostenko & Alina Oshchepkova)也參賽。
高市府副秘書長林英斌致詞歡迎世界各頂尖舞林好手及國內熱愛運動舞蹈朋友再度齊聚高雄。今天下午的開幕典禮還包括立委許智傑、高市府教育局長范巽綠、副局長王進焱、體育處長黃煜及亞洲國標舞總會理事長王學富等人出席。
體育處則說，高雄是全台唯一擁有43個亞奧運比賽場地城市，今天也是2013年第1屆世界運動舞蹈大賽後，高雄再度舉辦世界級運動舞蹈比賽。
(中時)
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