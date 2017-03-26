駁女兒傳蕾絲情 吳綺莉：壓力大到「淋巴都腫了」
武打巨星成龍與吳綺莉驚爆婚外情，之後生下「小龍女」吳卓林，不過卻傳出吳卓林報警抓媽媽，母女關係似乎逐漸惡化，現在更指出整起事件與女兒新閨蜜有關，兩人更傳出蕾絲情，對此吳綺莉嚴加否認。
外傳吳卓林常帶女性友人回家過夜，還學會抽菸，讓吳綺莉擔憂女兒交友狀況，根據週刊報導，吳綺莉被警方逮捕當晚，由於想釐清吳卓林帶回家的女性友人身分，半夜吵醒女兒追問，未料竟意外發現她桌上有鎮定劑，母女因此爆發爭執，對於女兒與閨密過從甚密，因此被傳出蕾絲情，對此她則急忙澄清「她不是喜歡女生，不要亂傳，現在也沒對象」。
被問及與女兒關係是否回溫?吳綺莉表示「我不知，因為她看得懂中文，她一定會見我」，至於心情是否已平復?她則表示壓力很大，還不忘摸摸脖子說﹕「淋巴都腫了」。
(中時電子報)
關鍵字：吳綺莉
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