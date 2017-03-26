八家將結合街舞，「舞將瘋神遊」舞動創意

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慈濟宮駕前如意振裕堂八家將與街舞結合表演。（廖素慧攝）

八家將結合街舞，舞動創意，吸引目光。（廖素慧攝）

創立近百年的慈濟宮駕前如意振裕堂八家將，結合街舞，舞動年輕人的創意，今天下午在嘉義市定3級古蹟蘇周連宗祠表演，威風凜凜的家將步，增添街頭風格的動感，吸引眾人目光。

嘉義市地方型SBIR業者、鳶尾花人文促進協會理事長譚國華合作舉辦嘉義市「舞將瘋神遊」文化體驗活動，今天下午在蘇周連宗祠前廣場進行，特別為親子交流活動而設置家將闖關遊戲，有家將面具彩繪、家將造型氣球、家將變身體驗拍照區等多項DIY闖關活動，完成全部闖關者可獲贈家將文創小物。

活動特地邀請嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將與龍鳳兒舞團的街舞結合演出，八家將注入新時代的街頭舞動風格，振裕堂於民國7年創立，家將文化底蘊深厚，為讓更多人認識並親近家將文化，在活動現場帶領民眾描繪家將臉譜，不少民眾好奇嘗試體驗。

(中時)