八家將結合街舞 「舞將瘋神遊」舞動創意
創立近百年的慈濟宮駕前如意振裕堂八家將，結合街舞，舞動年輕人的創意，今天下午在嘉義市定3級古蹟蘇周連宗祠表演，威風凜凜的家將步，增添街頭風格的動感，吸引眾人目光。
嘉義市地方型SBIR業者、鳶尾花人文促進協會理事長譚國華合作舉辦嘉義市「舞將瘋神遊」文化體驗活動，今天下午在蘇周連宗祠前廣場進行，特別為親子交流活動而設置家將闖關遊戲，有家將面具彩繪、家將造型氣球、家將變身體驗拍照區等多項DIY闖關活動，完成全部闖關者可獲贈家將文創小物。
活動特地邀請嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將與龍鳳兒舞團的街舞結合演出，八家將注入新時代的街頭舞動風格，振裕堂於民國7年創立，家將文化底蘊深厚，為讓更多人認識並親近家將文化，在活動現場帶領民眾描繪家將臉譜，不少民眾好奇嘗試體驗。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。