一家四口棲身漏水屋 衡山行善團助翻新
鼓山區王家四口，全領有智能障礙、精神疾病等身心障手冊，擠身40多年老舊透天厝，逢雨必淹得用80多個水桶接水，白蟻蛀牆、門窗損壞，幾乎無法住人，勉強打地鋪而睡。最近衡山行善團逾百志工獲悉主動前往翻修，義行令人動容。
64歲王媽媽育有兩子一女，10多年前丈夫辭世後，她與年近40歲子女相依為命，四人皆有身心障礙謀職困難，依賴每月1萬初頭補助，僅大兒子在大賣場當理貨員，但收入相當微薄，不足撐起全家經濟。
王家棲身鼓山三路一處老舊透天厝，房子年久失修，頂樓加蓋的石綿瓦屋頂嚴重破損，木門窗破爛得用報紙、塑膠包覆，下雨天滲水入屋，電線管路潮濕不堪使用。
王家小女兒說，只要下雨天，備妥的80多個水桶就派上用場，家中幾乎找不到沒漏的地方，臥房容不下一家人，只好媽媽睡床上，其他人鋪草蓆、紙箱打地鋪。
去年底，王家漏水狀況影響到鄰里，當地民族里長朱春木求助衡山行善團翻修，並在社區發動募款，獲得70多位里民響應，募得逾14萬元，大家有錢出錢，有力出力投入翻修工程。
衡山行善團則從22日起號召逾百位志工分批修繕，花上5個工作天抓漏、搭屋頂棚架、粉刷斑駁牆面、安置新門窗等，讓陋房煥然一新，也有善心人士主動捐熱水器、家具。
眾人默默行善付出，令王家倍感窩心。王家小女兒開心地說，終於解決房子漏水問題，感謝各界幫忙，「可以住在這麼舒服的家，真的太棒了！」
(中時)
關鍵字：衡山行善團
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