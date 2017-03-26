中華男足力戰土庫曼 上半場1比2落後

中華隊前鋒朱恩樂（中）在禁區內被絆倒，拿到12碼球。（李弘斌攝）

(更新到上半場結束)中華男足26日晚間6時於2019亞洲盃最終輪資格賽首戰土庫曼，日籍教頭黑田和生在台北田徑場祭出4-4-2陣型，由吳俊青、朱恩樂組成雙箭頭攻堅，「台灣一哥」陳柏良被安排在右中場，全力拚搶中華對陣土庫曼的歷史性首勝。

中華隊大門由「大頭」邱育宏把關，後衛由左至右依序為魏沛倫、陳庭揚、殷亞吉與隊長陳毅維，左中場排出效力於中甲北京控股的陳浩瑋，中場中路由同屬北控的溫智豪搭配昔日北門高中老同學林建勛。

中華隊排出吳俊青加朱恩樂，堪稱搶點能力最強的箭頭組合，不過中場供輸能否順暢，以及中路防線能否守住土庫曼刁鑽的旅歐球星明加佐夫（Ruslan Mingazow），也是一大考驗。

亞洲盃最終輪資格賽取分組前2晉級24強會內賽，中華隊首戰土庫曼，同組還有波斯灣勁旅巴林與東南亞的新加坡，賽事採取主客雙循環決勝。這場比賽也是黑田和生去年11月上任之後，首次在地主球迷面前領軍。

中華隊旅外好手陳浩瑋的親友團從花蓮趕到台北來加油。（李弘斌攝）

6名旅外球員全部上場的中華隊，開賽與土庫曼攻勢還能你來我往，開賽第11分鐘，陳浩瑋開角球，陳柏良企圖直接透過頭槌進攻，但沒能破門，錯失先馳得點機會。

儘管中華隊旅外球員到齊，但後防線問題上半場就接連出現，先在第23分鐘後衛沒能看住安納杜帝夫，讓他在禁區左側起腳，陳毅維雖起左腳踢中球，但只是改變球的方向，足球直朝球門飛去，門將邱育宏撲擋不及，丟掉第1球。

相隔不到1分鐘，土庫曼再度把握中華隊後防線防守不及，隊長阿爾斯蘭從左側單刀前進，到禁區邊緣將球調中，同樣沒人看管的旅歐球星明加佐夫跟進破網，攻進土庫曼的第2球。

中華隊在上半場極力反攻，第39分鐘獲得禁區外自由球機會，由溫智豪開出，雖遭土庫曼對手解圍，但球來到陳浩瑋腳下，他隨即起腳，再被對手擋出，球再落到魏沛倫腳邊，他再起腳傳給門邊的吳俊青，但頭槌遭對手門將接住。

陳柏良主罰12碼球，為中華隊攻進第1球。（李弘斌攝）

進入傷停補時，中華隊攻勢再起，朱恩樂在禁區遭對手4人包夾犯規，獲得12碼罰球機會，由陳柏良主罰並進球，上半場比賽結束，中華隊以1比2落後。

(中時電子報)