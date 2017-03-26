防真兇逍遙法外 法部擬修殺人重罪無追訴時限
為免彭婉如、劉邦友等重大血案多年未破，真兇恐因追訴權時效限制而逍遙法外等情況再度發生，法務部刻研擬刑法修正草案，將造成被害人死亡的重罪追訴時效改為無時效限制。王定宇等立委也針對鬆綁重罪追訴時效提出修正案，並排入立院司法及法制委員會明日議程。
法務部政務次長陳明堂今日表示，研修《刑法》部分條文是基於寬嚴並進的刑事政策，以符合罪刑相當原則，通盤考量社會期待與國民情改提出的初步版本，並非為個案而修法，草案公告自上周起公告60天，法務部將蒐集各界意見，進行更細部的討論與修正。
法務部此次提出的刑法修正草案共有14大項，除攸關人命的重罪不受追訴時效限制，另提高部分犯罪的罰金刑，刪除業務過失致死及業務過失傷害罪，由法官依個案過失情節輕重判處適當之刑。
本次修正案同步提高過失致死、傷害、過失傷害等罪刑責，過失致死刑責由2年以下提高為5年以下，普通傷害罪刑度由3年以下提高至5年以下，過失傷害刑度由6月以下提高為1年以下。
修正案另增訂凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，凌虐致死處10年以上或無期徒刑，凌虐至重傷處5年以上12年以下徒刑。
(中時)
關鍵字：追訴時效
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。