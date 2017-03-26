防真兇逍遙法外 法部擬修殺人重罪無追訴時限

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為免彭婉如、劉邦友等重大血案多年未破，真兇恐因追訴權時效限制而逍遙法外等情況再度發生，法務部刻研擬刑法修正草案，將造成被害人死亡的重罪追訴時效改為無時效限制。王定宇等立委也針對鬆綁重罪追訴時效提出修正案，並排入立院司法及法制委員會明日議程。

法務部政務次長陳明堂今日表示，研修《刑法》部分條文是基於寬嚴並進的刑事政策，以符合罪刑相當原則，通盤考量社會期待與國民情改提出的初步版本，並非為個案而修法，草案公告自上周起公告60天，法務部將蒐集各界意見，進行更細部的討論與修正。

法務部此次提出的刑法修正草案共有14大項，除攸關人命的重罪不受追訴時效限制，另提高部分犯罪的罰金刑，刪除業務過失致死及業務過失傷害罪，由法官依個案過失情節輕重判處適當之刑。

本次修正案同步提高過失致死、傷害、過失傷害等罪刑責，過失致死刑責由2年以下提高為5年以下，普通傷害罪刑度由3年以下提高至5年以下，過失傷害刑度由6月以下提高為1年以下。

修正案另增訂凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，凌虐致死處10年以上或無期徒刑，凌虐至重傷處5年以上12年以下徒刑。

(中時)