晶英國際行館徵才開跑 30K起業界最優
晶英國際行館預計今年7月中旬試營運，喊出平均房價1萬元，震撼高雄飯店業界。趕在開幕前，晶英大舉招兵買馬，保證基層起薪30K，號稱業界最優渥，果然吸引上千封履歷，今起至4月將展開3場徵才，錄取率不到兩成，比考進大學還難。
晶英國際行館座落亞洲新灣區內，引進日本米其林餐飲集團UKAI鐵板燒。晶英26、27日在高雄大型招募，御盟集團董事長邵永添、晶英總經理馮傑等一級幹部親自面談，就連UKAI集團執行董事兼總料理長世野雄一郎也跨海面試。
晶英人力需求約140名，橫跨客務部、房務部、安全部、貴賓服務部等，吸引上千封履歷投遞，主要在於「品牌」及「薪情」比業界26K要優渥。邵永添指出，開出基層保障30K起薪，希望將人才留在高雄，以及北漂族回鄉打拚，「能過著中上水平生活」。
馮傑指出，飯店預計7月中旬試營運，將推出為期3至6個月暫定8000起跳的體驗房價，盼1年後平均房價控制在1萬水準。邵永添認為，晶英擁有147間的客房，平均20坪全新套房，斥資1500萬元打造，對比現在高雄老字號五星級飯店，開萬元還算低，CP值相當高。
(中時)
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