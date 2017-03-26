東勢木棉道將被砍除 中市府駁斥
有團體在臉書指出，台中東勢大甲溪畔河堤的木棉道將被台中市政府砍除，台中市建設局長黃玉霖今天發新聞稿駁斥謠言。
「台灣護樹團體聯盟」在臉書上指出， 東勢大甲溪畔河堤的樹要被砍了，台中市政府疑因為實踐8年種百萬棵樹的目標而砍老樹種小樹。文中寫到，網友通報護樹盟，對於這些樹要被砍敢到極度不滿，懇請護樹的網友們狂轟林佳龍臉書，要他別再造孽了，這裡已經是台中最後的木棉道了。
黃玉霖指出，市府目前在東勢大甲溪畔，並無進行任何砍樹工程，市府愛樹護樹，木棉樹開花時也僅作掉落花苞處理，以避免導致行經車輛輪胎打滑，而例行性高空防災修剪亦委請園藝專家作監看避免過度修剪，以求在公共安全和都市景觀取得平衡。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。