東勢木棉道將被砍除 中市府駁斥

有團體在臉書指出，台中東勢大甲溪畔河堤的木棉道將被台中市政府砍除，台中市建設局長黃玉霖今天發新聞稿駁斥謠言。

「台灣護樹團體聯盟」在臉書上指出， 東勢大甲溪畔河堤的樹要被砍了，台中市政府疑因為實踐8年種百萬棵樹的目標而砍老樹種小樹。文中寫到，網友通報護樹盟，對於這些樹要被砍敢到極度不滿，懇請護樹的網友們狂轟林佳龍臉書，要他別再造孽了，這裡已經是台中最後的木棉道了。

黃玉霖指出，市府目前在東勢大甲溪畔，並無進行任何砍樹工程，市府愛樹護樹，木棉樹開花時也僅作掉落花苞處理，以避免導致行經車輛輪胎打滑，而例行性高空防災修剪亦委請園藝專家作監看避免過度修剪，以求在公共安全和都市景觀取得平衡。1060326

(中央社)