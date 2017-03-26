馬來西亞遊客來台 柯P推薦這3樣小吃
台北市長柯文哲今率隊到馬來西亞進行觀光城市交流活動，他表示，馬來西亞在台的留學生大約有1.6萬人，除了直接到當地推銷台北旅遊外，促進觀光要多管齊下，可以讓更多馬來西亞的人到台灣讀書，因為這樣學生的親友也都會跟到台灣看看。
媒體詢問，南向推銷觀光是要補足流失的陸客？柯文哲說，不管陸客有沒有減少，還是要增加其他來源的顧客。
柯文哲今天下午抵達馬來西亞，第一站赴新峰肉骨茶與馬來西亞議員餐敘，柯大啖肉骨茶後表示，對他來說，反正有東西吃就可以了，很像藥燉排骨，但好像沒有苦味，馬來西亞遊客到台灣，他會推薦蚵仔煎、摃丸、米粉。
至於和政治人物見面低調安排是否有其他考量？柯文哲說，到別人的國家總是低調一點較好，每個國家有不同內政問題，要爭取最多的朋友，也不要干擾人家，媒體追問，會擔心大陸施壓？柯說，等我吃完飯再煩惱。
(中時)
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