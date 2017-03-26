全國漆彈大作戰英雄榜揭曉 高專組「熊麻吉漆彈隊」奪冠

高專組由「熊麻吉漆彈隊」奪冠。（柯宗緯攝）

外籍兵團大顯神威。（柯宗緯攝）

高雄市政府教育局、社會教育館共同主辦之第14屆「2017校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」，頗獲選手家長大力支持和肯定。高專組3月25日、26日兩天賽程共計195場次。經過25日的槍林彈雨洗禮，26日再上戰場、為奪名次戰火更為猛烈，千位選手場上廝殺，戰鬥的震撼過程永難忘懷，勢必成為選手們日後人生旅途上的養分。

今(26)日舉行高專組的晉級複賽，經過2天激戰，下午前八強進行超高技術的冠軍爭奪戰，場上觀眾無不屏氣凝神、目不轉睛觀賞每場激戰，進階戰鬥場面令人血脈賁張，戰鬥結果出爐，下午3時由社教館沈坤佑館長主持頒獎典禮。

高專組前8名隊伍如下：鍍金的是「熊麻吉漆彈隊」、亞軍「這個隊名我不會念隊」、季軍「大德工商D隊」，第4名「台東Likavung隊」、第5名至第8名分別為「大德工商A隊」、「亞宸漆彈隊」、「玉山高中A隊」、「霹靂小組隊」。

冠軍組「熊麻吉漆彈隊」，隊員來自不同大學，平常以漆彈交流聯誼，從高中時代的漆彈社團就聚在一起，他們用衝鋒陷陣、捨我其誰的精神，攻進敵陣，精良戰術運用得宜，神準的攻擊火力，撂倒不少對手，技冠群倫，一舉殲滅強敵，冠軍手到擒來，該隊成員有郭澤榕、張庭侑、葉韋杰、陳萬霖、沈崇誠。

而第8名「霹靂小組隊」也值得一提，他們是就讀高雄文山高中三年級，都不曾打過漆彈，因高中三年即將畢業，想為年輕時代留下美好回憶，因此就報名此次的全國漆彈比賽，且以四打五一路戰到第8名，甚感意外，隊長王廣益表示這個名次已不枉當次報名的初衷，為自己的青春留下斐頁。

第14屆漆彈大賽26日戰況進入白熱化，經過幾番激戰後，外籍兵團是來自5個國家的交換學生，分別是加拿大、美國、巴西、墨西哥、捷克等歐美國家。其中「扶輪社RYE-A隊」、「扶輪社RYE-G隊」紛紛進入前50強。

但在晉級賽時「扶輪社RYE-G隊」對上高手「大德工商D隊」，交換學生們不畏強敵，以3打5的英勇氣勢上場比賽，其中來自荷蘭，就讀國光中學的毛品妍女同學巾幗不讓鬚眉，著短袖領軍上場，雖然被痛宰，事後也以勇者無懼的精神表示，就是喜歡這種緊張刺激對打的快感。

而「扶輪社RYE-A隊」一路過關斬將，挺進16強時面對「大德工商D隊」強敵，仍堅持奮戰到最後，不幸鎩羽而歸，名次在此止步，隊員洪娜麗、邱欣儀、陳漢婗、蔡馬莉、黃詠春皆表示，能打到這裡已經甚感殊榮，沒有得失心問題，且以漆彈會友是很難得的經驗。

高專組「琪琪出來面隊」就讀路竹高中的蔡東璋同學，另4名隊友不是受傷就是家裡有事無法一起前來比賽，但蔡東璋仍秉持運動家精神，3月25、26日兩天二場賽程皆孤軍上場奮戰，可想而知一定敗北。蔡東璋表示既然已經報名，且決定要做的事，不論結果，一定要把它完成!這就是戰魂呀!為漆戰吏上留下可歌可泣的一頁。

社教館長沈坤佑指出，漆彈運動提供莘莘學子們紓解課業壓力管道，還能培養協調及統御領導能力。可讓學生鍛鍊運動技能、強化學生體能、強健體魄，在運動中從保護自己開始，了解團隊合作的重要，從中建立自信心。4月1日還有國中組的賽程，有興趣的民眾可到社教館為選手加油打氣。

(中時)