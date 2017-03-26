哈瑪星設計工作坊 體驗填海造街蓋公園
「哈瑪星」是高雄邁向現代化都市的起點，迄今已有百年歷史，高市都發局今（26）日於麗雄街老屋餐廳「叄。食壹」舉辦「寶。藏哈瑪星」都市設計工作坊，現場30多名參與民眾透過老圖片、舊檔案的比對，穿越時空體驗哈瑪星之美，感到收穫滿滿。
哈瑪星在大航海時代就已躋身國際舞台，航運興盛吸引西方國家廣設洋行，日治時期開築打狗港與濱線鐵道外，還填海造陸實施高雄第一個「市區改正計畫」，打造哈瑪星方格式整齊的街道系統，沿用至今。
此外也是高雄最先使用自來水、路燈、電話的地區，成立了第一座小學(今鼓山國小)和第一個現代市場(今鼓山市場)，哈瑪星眾多的高雄第一堪稱百年前最先進的亞洲新灣區。
都發局表示，為重現壽山公園與鼓波街歷史風貌而舉辦的「寶。藏哈瑪星」工作坊，帶領民眾實地走訪哈瑪星的巷弄與公園，體察老照片、古地圖的昔日風貌，藉以凝聚民眾對於改造地區的具體建議與共識。
參與民眾在現勘後運用都發局預為準備的街道與公園縮小模型、樹木植栽、街道家具等道具，透過動手實作提出改造哈瑪星的建議，民眾都變成都市設計大師。
都發局表示，日後將持續舉辦活動促進民眾參與，為舊城區復興增添社區參與的元素，期待哈瑪星街區的復興，繼續為高雄訴說動人的城市故事。
(中時)
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