花名大噪！員林市蜀葵花海美呆 吸引新人拍婚紗

員林市公所在大明里活動中心附近，栽植花田達5分多地，花株高達2公尺以上，花開一片萬紫千紅。（吳敏菁攝）

蜀葵花。（吳敏菁攝）

員林市蜀葵花田花開燦爛，今天舉辦觀光文化季親子園遊會，吸引遊人如織，徜徉在比人還高的花海裡，仰望美麗！在繽紛花瓣下，驚豔連連，公所還結合詩人、書法家書寫讚頌蜀葵花詞句，讓蜀葵花的美，深入人心，帶動員林市觀光起飛。

蜀葵不僅具觀賞價值，還兼有療效及食用的功能，員林市公所在大明里活動中心附近，栽植花田達5分多地，花株高達2公尺以上，花開一片萬紫千紅，吸引新人拍婚紗，商家也推出蜀葵蛋捲等多樣產品。

今天蜀葵花觀光季開幕，縣長魏明谷讚美員林市公所栽植大片蜀葵花田，創造出特色，帶動觀光。

員林市長張錦昆表示，員林市升市1年多了，員林應「蜀葵花」而花名大噪，員林市是一個士農工商均衡發展的新都市，大面積蜀葵花，讓大家在「春分」舒展身心，開心觀賞千姿百媚，賞花之餘也盛情邀請來百果山遊玩，品嘗員林特色蜜餞、小吃。

(中時)