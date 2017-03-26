溫翠蘋妹罹癌誤信偏方 經紀人證實病逝

藝人溫翠蘋24日開記者會控訴商人讓罹癌的妹妹放棄正統治療，導致急速惡化，盼癌友不要相信偏方，耽誤治療；但還未幫妹妹討回公道，經紀人已證實，妹妹今天清晨病逝。

藝人溫翠蘋妹妹Jessica近年罹患乳癌，花了近百萬元購買宣稱可讓惡性腫瘤轉化成良性的睡蓮商品，甚至放棄正規治療，不料日前乳癌卻惡化為末期住進安寧病房。溫翠蘋24日在民主進步黨籍立法委員邱議瑩陪同下舉行記者會，怒控業者詐欺，並呼籲癌友及家屬不要迷信偏方，耽誤治療，要接受醫師建議和正統的治療。

溫翠蘋經紀人證實Jessica今天清晨病逝，享年39歲，溫翠蘋和家人都陪伴在旁。

宜蘭縣衛生局和檢調單位已介入調查Jessica買睡蓮治癌事件。廠商李得仕24日前在臉書發聲明表示，始終尊重Jessica的自主決定並給予支持，並說不曾勸她放棄正規治療，也從無表示產品具有治療癌症之效果，還鄭重地聲明所有產品都是安全無虞的。對於所有調查，都會以最積極的態度配合，有任何疏失必會虛心接受改正，希望能透過司法管道還原真相，給家屬與社會一個完整的交代。

李得仕今天在獲知溫翠蘋妹妹的死訊後也在臉書發文，稱頌Jessica是一個美麗又堅強的天使，並表示在這段時間他們建立了無比的友誼，絕不會傷害彼此。

李得仕說，得知她離開塵世的消息，心中雖思念與不捨，但祝福她在平靜中安心回家。李得仕在文中還表示，能理解家人難過的心情，面對責難與誤解，也會承受並祝福彼此。1060326

(中央社)