香港特首出爐 黃之鋒：選拔非選舉

香港行政長官選舉今天投票，由北京支持的林鄭月娥勝出。香港眾志秘書長、占中運動學生領袖黃之鋒表示，這是選拔，不是選舉。他也表示，「我們不可以灰心喪志，到了時候就要收成。」

香港特首選舉結果今天出爐，在1163張有效票中，前政務司長林鄭月娥以777票當選，和選前海內外普遍預期的結果相同。中國大陸網友也直言，林鄭月娥是北京當局「欽點」。

黃之鋒與反對者今天上午在灣仔會議展覽中心外抗議香港特首選舉，呼籲中國大陸國家主席習近平同意香港普選。抗議者並與警方發生推擠，場面一度緊張。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，黃之鋒表示，特首選舉與其說是選舉，更像是選拔，香港特首是習近平選的，不是香港人。

他也預期，7月1日將會有一波大規模的抗議行動，因為當天不光是新任特首就職日，也是香港主權轉移20周年的重要日子。媒體盛傳習近平將親自前往香港主持主權轉移20周年紀念活動。

僅管對中國大陸操控香港選舉感到灰心，但黃之鋒在個人臉書上除了轉貼香港眾志的聲明外，也鼓勵香港民眾，希望所有渴望香港邁向民主的同路人不要因為林鄭月娥當選，便選擇放棄香港。

他表示，與極權抗爭從來不是一朝一夕。既然民主不是一天達成，需要的是一代又一代人的奮鬥，一代又一代人付上代價，就會在未來與仍願意同行的人一起肩擔起這個責任。

黃之鋒表示，已經準備好在未來5年，在社區、街頭、議會和國際社群述說民主運動的成長，正名香港眾志的蛻變。5年時間，他們會盡一切努力，重心挽回信任。「我們不可以灰心喪志，到了時候就要收成。」

香港泛民政黨香港眾志在特首選舉及果出爐後也發表聲明表示，林鄭月娥的當選顯示中共完全操控香港選舉，干預香港自治，香港民主運動將步向困難時刻。

聲明指出，這場只有1194名選委有投票權的選舉中，沒有任何一位候選人能代表2年前雨傘運時爭取「平等提名、平等投票、平等參選」權利的香港市民。

香港眾志也呼籲所有曾經和現在正為香港爭取平等參與政治權利的朋友，未來5年不要因為林鄭月娥當選就灰心喪志，呼籲重新集結民主力量，與極權抗爭。1060326

(中央社)