「范范」范瑋琪開球 想著 「黑人」的臉把球投準

范瑋琪今受邀擔任富邦悍將首位開球女神，開完球後也與球員相互擊掌。(周鎮宇攝)

知名女歌手范瑋琪，今天親臨新莊棒球場，為富邦悍將獻上開球處女秀，范瑋琪說：「首次站在棒球場心跳真的很快，已經畏縮一個禮拜，不過好在有直直地投出去，應該有及格吧。」

「黑人」陳建州與范瑋琪今一同帶著雙胞胎兒子「飛飛」、「翔翔」，一同進入棒球場開球，范瑋琪提到，前幾天都會拿兒子們的球亂丟練習，黑人也跟自己說就是放開一切丟就對了，最後想到一個辦法，就是想著黑人的臉投出，就可以投準了。

范瑋琪受訪時也提到，弟弟是紅襪隊的超級粉絲，知道她要開球時，還特別打電話來說林哲瑄曾經待過紅襪隊，今天剛好林哲瑄當她的投捕搭檔，直呼超級羨慕。

(中時電子報)