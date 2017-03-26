玖壹壹為中信主場首戰開球 自認不及王力宏

玖壹壹樂團為中信兄弟本季主場首戰主持開球。(圖:中信兄弟球團提供)

中信兄弟26日本季主場首戰在台中洲際球場迎戰統一獅，邀請樂團玖壹壹樂團到場開唱，並擔任開球貴賓，團員健志開球前心情不上不下表示，只要有50分就好。

健志表示，25日有看到王力宏在新季開幕戰為富邦悍將開球，覺得王力宏的表現100分，自己以前雖然有打過棒球，但已經很久沒投球，只要有50分就不錯了。

(中時電子報)