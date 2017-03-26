老人迷途街頭 警關懷陪回家

68歲楊姓老翁24日下午3時許渾身顫抖走在高雄巿六合路巷子裡，新興警分局中正所巡邏警組艾子瀚、陶嘉威發現楊翁只能靠著電線桿才能維持身體平衡，趨前將楊扶到騎樓下休息，但因對方講話支支吾吾又沒帶證件，警方於是依他手指的方向護送楊翁回家，楊妻看見楊翁被載回來，又是自責又是欣喜，感謝警方做了好事。

(中時)