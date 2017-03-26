北玄宮蘭花節 台灣豹紋蘭開1200朵花超吸睛

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，總召集人龔泰文培育的原生種台灣豹紋蘭，高150公分，開了1200朵小花，最為吸睛。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，現場也用九如生產的農作如南瓜、冬瓜等堆成玄天上帝腳下的蛇、龜形狀，十分可愛。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，展出各品種蘭花。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，現場也舉辦無毒農特產品促銷，銷售在地生產的高品質農特產品。（潘建志攝）

農曆3月3日是玄天上帝誕辰，屏東九如鄉北玄宮主祀玄天上帝，每年廟方都會在誕辰前後舉辦台灣蘭花節為祂祝壽。今年共展出500盆、100多種品種蘭花，其中總召集人龔泰文培育的原生種台灣豹紋蘭，高150公分，開了1200朵小花，最為吸睛。

今年參展的蘭花比去年少，龔泰文說，主要受到異常暖冬氣候，加上又遇到農曆閏月，影響蘭花花期。不過現場仍展出包括蝴蝶蘭、仙履蘭、嘉德麗雅蘭、石斛蘭、豆蘭、鳳尾蘭、豹紋蘭、文心蘭等各式蘭花，更首度加入國蘭展覽，非常有看頭。

今年展場最吸睛的，是龔泰文培育的原生種台灣豹紋蘭，他說豹紋蘭產於台灣中低海拔山區，恆春半島里龍山到滿州一帶很常見，因花朵有如豹的斑紋而得名。這株是10年前購買，培育至今已長成150公分高。今年共開出1200朵小花，花團錦簇遠看像是一隻小花豹，非常美麗。

活動現場也舉辦無毒農特產品促銷，銷售在地生產的高品質農特產品，除了一般可見的蔬果外，還有日本料理店的高級食材「冰花」，讓民眾賞蘭也能帶點伴手禮回家。為慶祝玄天上帝誕辰，現場也用九如生產的農作如南瓜、愛玉等堆成玄天上帝腳下的蛇、龜形狀，十分可愛。台灣蘭花展將展至4月4日。

(中時)