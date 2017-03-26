服務費給服務生？ 勞動部：尚未正式提案

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立委陳宜民今天表示，將提案修正勞基法第2條，明訂勞工「工資」應包括服務費、清潔費等，讓餐廳向顧客收取的服務費，真正讓服務生拿到。

勞動部政次郭國文稍早對此回應，對於委員構想，由於目前仍在商議階段，尚未正式提案，目前不知道實際內容，勞動部表示尊重，但不便評論。

(中時)