大型槽車匝道翻覆 吊掛困難封路久
一輛由黃姓男子駕駛、滿載飛灰的大型槽車，今天行經台84線接台61線快速公路北上匝道時，失控擦撞護欄後翻覆。黃男自行脫困無礙，但因排除作業困難，至下午4時許仍無法通行。
台南市警、消單位在上午10時左右接獲報案，指稱有大型車輛在台84線接台61線快速公路北上匝道翻覆，造成後方車輛動彈不得。
警消人員趕到現場後，發現一輛滿載飛灰的槽車翻覆，車底朝天，飛灰堆滿路面。34歲的駕駛黃姓男子自行爬出駕駛座，送醫檢查後發現僅手腳輕傷，沒有大礙。
警方指出，黃男向警方表示，在過彎時不知何故失控擦撞護欄後就失控翻覆。員警對黃男實施酒測後，發現酒測值為零，事故原因還有待進一步釐清。
由於翻覆的車輛佔據整個車道無法通行，警方暫時在匝道口實施交管，北上車輛要改道經台17線通行。事故現場雖緊急調來兩輛大型吊車協助處理，但因需要先把槽車的車頭及子車切割開後，吊掛作業才能安全進行；今天適逢假日，較難找到專業工人前來施工，至下午4時許，匝道仍進行交通管制。1060326
(中央社)
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