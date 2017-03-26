航警取締桃機黃牛 臨檢監控
台大教授臉書批桃園機場黃牛拉客嚴重，航警局今天強調，取締不遺餘力也未間斷，尖峰時段在各出入口處及招呼站取締，同時擴大臨檢，監控抑制違規攬客。
台大教授張學孔在臉書po文指出桃園機場黃牛拉客嚴重，造成交通混亂，讓人無法忍受，並直言亂象成了無政府狀態。
航空警察局今天指出，針對違規攬客行為之取締，他們不遺餘力且從未間斷，除持續於每日入境班機尖峰時段在航廈各出入口處及大眾運輸工具招呼站等加派警力取締外，也將運用擴大臨檢時段，以優勢警力監控抑制違規攬客行為。
航空警察局去年取締機場違規攬客數據績效，取締違反道路交通管理處罰條例第38條1項共計8件、第81-1條共計3214件、違反公路法第77條共計172件、依據民用航空法第119-3條會同桃園機場公司驅離不法業者共計692件。
航警指出，桃園國際機場目前備有便捷之大眾運輸工具，如巴士、高鐵接駁車外及新開通之桃園機場捷運，也備有經過嚴格審查的排班計程車，呼籲入境旅客能善加利用，避免搭乘非法攬載旅客之車輛，以保障自身權益。1060326
(中央社)
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