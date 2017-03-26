GOMAJI募資做公益 超過6萬人受惠

台灣一起夢想公益協會透過群眾募資，幫助小型社福機構和偏鄉學校，花蓮新城國小棒球隊受到協會幫助，從零到有慢慢茁壯，學童也不負重望，將代表花蓮進軍全國少棒賽。（台灣一起夢想公益協會提供）

愛心也能團購！GOMAJI團購網旗下的「台灣一起夢想公益協會」，5年來透過募資活動，幫助小型社福機構和偏鄉學校，募集學童餐費、設施和急難救助等，且不收取任何手續費，將大眾的愛心百分百用於受助者，至今募集超過7500萬元，有6萬多人獲得幫助。

GOMAJI是知名團購消費平台，2012年起推動「一起夢想公益專案」，釋出消費版面，透過群眾力量助人。相較一般財團法人、基金會單位，需要將募款金額扣除行政成本，該協會透過GOMAJI消費者捐贈的發票維持運作，不收取募資手續費，將所有經費都用於受助者。

協會顧問胡文偉表示，許多小型社福團體、偏鄉學校需要幫助，但苦無門路，協會就扮演平台角色，號召大眾一起投身做公益，目前主要協助募集學童餐費、用具和急難救助等，除了照顧孩童，也希望給予老人、殘障及經濟弱勢者協助。

胡文偉同時也是花蓮新城國小的義務教練，4年前在協會幫助下，球隊從零開始，除了獲地方政府部份補助，也靠著網路群眾募資，才能蓋設球場，獲得球具、球衣及餐費等資源，讓喜歡棒球的學童追夢，他們也不負重望，成立1年多，就拿下花蓮縣少棒代表權，進軍全國賽。

這些年來，從花蓮、台東到屏東等地區，只要有新成立球隊，協會必會相伴，投出相助的第一球，至今已幫助25個棒球隊，募集超過200萬經費，讓這些偏鄉小型球隊，不會因為資源匱乏而放棄夢想。

胡文偉說，協會成立至今，主動到偏鄉開發專案，也有社福團體自行提案。他強調，許多需要幫助的團體，不必擔心缺乏勸募字號就無法提案，協會將盡力協助。若有需要幫助的公益機構或方案，可與協會聯絡：dream@gomaji.com。

(中時)