鴿笭文化季開賽 賴清德親自體驗放鴿笭
飛回村落吧！台南新營、鹽水、學甲一帶農村保留的鴿笭活動，以往因存有賭博疑慮，無法列入市定民俗，不過在村落及各鴿笭會的詳細說明後，3年前終於列入市定民俗。26日市長賴清德親自體驗放鴿笭，也宣告2017台南市鴿笭文化季開賽。
放鴿笭活動是嘉南平原農村農閒時期的趣味競賽，早期因活動期間常有「擄鴿勒贖」等情況，當初申報市定民俗時，審查委員會以存有賭博行為頻頻打槍放鴿笭，後續協請村落居民、鴿笭協會等說明文化，讓審委會深入了解活動，2014年正式登錄為市定民俗。
今年文化局擴大舉辦2017台南市鴿笭文化季，昨市長賴清德參加開幕時表示，放鴿笭活動在新營、鹽水及學甲雖各有不同的稱呼，但都是相同內涵的活動，每隻鴿子要能背起鴿笭，都是需要訓練，因此放鴿笭除兼具趣味、聯誼，還有保育的性質。
鴿笭賽主要是讓鴿子從隔壁鄉里背回竹製鴿笭，不過現在會做鴿笭的人已不多，鹽水區60多歲的謝榮哲在好友相揪下，投入鴿笭製作已30多年，昨日他也到開幕活動現場示範手工鴿笭，謝榮哲感嘆，現已經沒有人想學鴿笭，這項傳統技藝恐逐漸失傳。
鴿笭文化季今年有鹽水13個部落、新營6部落及學甲3部落參與，分成12組進行對抗賽，首場由鹽水後宅、義稠里互相對飛，兩庄頭已中斷11年之久，今年養好笭鴿加強戰力，重新與其他庄頭進行對抗賽，值得關注，而後續部落也會接力展開，賽程至4月30日。
(中時)
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