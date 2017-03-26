川習會討論台灣安全？ 美智庫交鋒

哈德遜研究所的美台安全合作研討會中，三位學者專家韋德寧（左起）、易思安以及主持人施耐德，意見交鋒。（圖／中評網）

美國保守派智庫「哈德遜研究所」於25日舉辦「重申美台安全關係」研討會，學者對於川普與習近平會面時，該如何討論台灣問題時吵了起來。

根據中評網報導，研究員易思安（Ian Easton）抨擊歐巴馬政府可恥，8年只賣了三大包武器給台灣，因此他呼籲美國對台更常規、更例行地賣武器。易思安並主張不要再邀請中國大陸參加「環太軍演」，應改邀請中華民國國軍參加美國舉辦的各式軍演。

易思安也認為，美國其實有許多庫存工具，可用於遏制中國大陸軍力，協防台灣。他還希望台灣要發展更前傾式軍力，除了自制潛艦，還要新的下一代戰機、更先進的空防體系等。

至於即將舉行的「川習會」 是否影響美國對台政策？易思安表示，唯一可能的影響是，對台軍售的宣佈會推遲幾個星期。他認為，軍售不會在峰會之前或期間宣布。最近剛從台灣回來的易思安承認，對於此次「川習會」 對台灣的影響，台灣人確有樂觀和悲觀兩派，他自己傾向於樂觀。

另外一位學者韋德寧（Dennis Wilder），是2005年到2009年擔任小布希政府國安會東亞事務主任，他說「六項保證」從雷根政府起，一直是美國對台政策的中心，他一直遵守有關協議和保證，完全履行所有承諾。他建議美方要聚焦於幫助台灣使用不對稱戰力，建設本土可靠的防衛能力。台灣則聚焦於提升聯合作戰能力，美國可以教台灣怎麼做。他還建議台灣要全民動員，提升「看不見的顛覆戰」能力。

但韋德寧也希望，此次「川習會」 在台灣議題上不要做什麼事情，因為此次峰會的議題主要是經濟關係，建立個人聯繫，台灣問題留待川普政府有時間考慮以後再做打算。

易思安則不同意上述溫和的做法，他認為川普應明確重申對台灣的防衛安全承諾。他說，「美國要在遊戲中顯示強勢，我們不能再躲藏了，歐巴馬試圖躲藏，布希政府的後半期也試圖躲藏。」

對於「躲藏說」，韋德寧抗議，「布希政府並沒有躲藏這個問題。我想在你說他（指川普）應當對北京有挑釁的政策之前，應當先去問問台灣的意見」。

最後，曾任雷根政府副國務卿的本次研討會主持人-哈德遜研究所高級研究員施耐德（William Schneider）趕緊打圓場表示，兩個大國的領導人不能從一開始就找機會進行對抗式的會見，第一次會晤就談崩，這不是找出路的方式，雙方應當注意尊重對方關心的議題。

根據中央社報導，前美國在台協會處長司徒文今（26）日表示，對於「川習會」有點害怕，不知道川普是否有準備好，也不知道是否會對台灣不利。

(中時電子報)