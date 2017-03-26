18歲少年獲政治庇護 星國：接受仇恨言論的人是美國的權利

新加坡少年部落客余澎杉（見圖）曾發表歧視宗教言論而被關，日前獲得美國法庭批淮可在美居留。（美聯社）

新加坡18歲少年余澎杉獲得美國政治庇護，星國內政部昨晚對此回應表示，「要接受發表仇恨言論的人是美國的權利」。新加坡居民則對美國收留少年普遍表示歡迎，希望余澎杉不要再回新加坡製造社會混亂。

根據聯合晚報報導，少年部落客余澎杉（Amos Yee）星期五獲得美法庭批准給予政治庇護一事，新加坡內政部昨晚表示，要接受發表仇恨言論的人是美國的權利。並指出，「世界上還有更多這樣的人，故意發表仇恨言論，或受到起訴。其中一些，毫無疑問會注意到美國的做法，並會考慮到美國申請庇護。」

余澎杉對對基督徒和穆斯林發表過仇恨言論。在新加坡，任何從事仇恨言論或企圖焚燒可蘭經，聖經或任何宗教文本的人將被逮捕並被起訴。不過，美國採取不同的標準，並在言論自由的旗幟下，允許余澎杉所發表的這類煽動言論。

此事件迅速引起新加坡網友熱議。多數認為少年最好去了美國就不要回來，還稱，「謝謝美國收留，以後他說的話不和我們有關係」。「我個人支持這孩子拿了美國公民權並放棄這裡的公民權…我才不希望他繼續留在這裡製造社會動亂。走了是好事。」還有網友消遣美國當局，「可能看中此子癲狂超強能力，可以對FBI和CIA有無可估量貢獻。」

另有網友對給余澎杉政治庇護頗不以為然，還酸說「全世界其他受政治迫更於此的，美國怎麼沒政治庇護呢？！如果美國認為此人因說真話而給於政治庇護，那史諾登也該給政治庇護啊！」

不過，有極少數網友站在言論自由立場聲援他，「就因為這孩子說了實話而受到對付，如今被美國政治庇護，這是美國法庭給新加坡政府上的一堂課，言論自由是人們享有的基本權利，即使是高高在上的宗教或領袖，都可以是人們批判的物件！」

(中時電子報)