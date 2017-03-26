文化評論家林谷芳出版《春深子規啼》 行文禪者風光

出版了《春深子規啼》，書中有他說禪的生活體悟，也有他親身禪者見證。(印刻提供)

往來兩岸，深受台灣與中國大陸雙雙重視，文化評論家林谷芳堪稱第一人。在台灣，他是文化大老，出入跨界言之有物，深得敬重；在中國大陸，他以禪者身分說道實踐，為中國大陸跳躍式經濟崛起導致的人心失衡做出了生命安頓。近日他出版了《春深子規啼》，書中有他說禪的生活體悟，有他親身遊歷的禪者見證，更首度收錄禪詩之創作，文章間他的人生軌跡脈絡，漸次清晰。

總在生命最風光處轉身，林谷芳做文化評論十年，就在一出口便定江山之際，他轉而為佛光大學開藝術學研究所，讓各方藝術包括美術、音樂、戲劇、舞蹈到戲曲在這裡交會，讓學生通透。就在研究所蔚然成蔭之際，林谷芳十分鐘就決定收所停招，讓所師生永遠停在興盛之時。就連身受文化界敬重，負責十餘年的表演藝術扶植團隊評鑑，林谷芳也不假思索不再主持。

說捨容易，但真要捨何其難？林谷芳說，「我常說藥毒同性，同一件事情，在前面的人生裡面，你可能得到很多好處，但是當你擅長的反而成為你的桎梏，就是到了轉身的時候。」

林谷芳說，無論通過何種形式，都是一個「放下」的過程，一個小我向大我回歸的過程，就像水滴重回大海的懷抱一樣，「也有人問我 ，怎麼確定回眸一定可以見到青山？我說，因為回眸，青山才會出現。」

林谷芳說，無論通過何種形式，都是一個「放下」的過程，一個小我向大我回歸的過程，就像水滴重回大海的懷抱一樣。

之後的人生，林谷芳在禪中度過，「我現在68歲，不是所長，也不寫評論，大陸人認識我，跟我接觸，就是來自清影。」

林谷芳說，這「清影」並非清越，也不一定是清流，「而是一個清晰的影子，出這本書也是希望讓世人知曉，當代仍有像我這樣的人，在生活中落實禪，如果能夠『唯餘清影落江湖』，也就值得。」

相較於前一本《落花尋僧去》，林谷芳新書《春深子規啼》想要表達的就是回到禪家本色，有更多他個人對於禪家之捻題，「在這樣的時局，正需要宗門子規之啼，讓世人知道修行必須真誠，才會相信道不遠人。」

(中時)