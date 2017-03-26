又被泰國拒訪 呂秀蓮要外交部硬起來
前副總統呂秀蓮去年欲赴泰國參訪受阻，今又傳出泰國台商邀她訪問，但泰國不願發簽證，今呂秀蓮出席「汪笨湖追思紀念會」受訪表示，總統蔡英文喊著新南向政策，但應先確保國人可在全世界旅行，要求「外交部硬起來」。
呂秀蓮去年5月原要到泰國參加「伊斯坦堡高峰會」，泰國外交部卻說呂「層級甚高」，無法自行決定她的簽證申請，須呈報泰國內閣同意，因作業時間不足，所以「暫緩核發簽證」，今又傳出呂秀蓮再被泰國拒發簽證。
呂秀蓮說，世界各地都有很多台商、台商，他們很希望國內人士有機會可以前去交流，她到大部分的國家都沒問題，「很遺憾的是泰國」。去年受邀時，泰國到最後一天才說來不及，下次一定歡迎，她也不去計較，不料這次時間到了，對方又說「不方便」。
呂秀蓮說，她出訪南美洲時，對方用國賓之禮接待，但泰國拒訪她也講不出理由，只說「你也知道，北京」！她對此無法接受，希望泰國能給一個正當理由。她認為，愈接近大陸的國家，愈害怕北京，對台灣就愈是不利。
呂秀蓮強調，重點是外交部要硬起來，蔡英文一直喊著新南向政策的同時，要先能確保國人可在全世界各國旅行，若連旅行都不行，怎麼做投資？她認為，若連自己都不被尊重，相信很多人也同樣去不了，就算去了也不安全。
但她表示，自己並未放棄出訪泰國，外交人員也不能輕易放棄，要替國人爭取合理的權益，新政府已派任前國安局長楊國強為駐泰國大使，希望新大使能好好處理。
(中時)
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