詮釋貝多芬《暴風雨》 鋼琴家白建宇重溫莎翁

鋼琴家白建宇。(鵬博藝術提供)

曾被《紐約時報》評其音樂「電閃雷鳴，能喚醒古老傳奇中的幽魂」，布梭尼國際鋼琴大賽首獎得主韓籍鋼琴家白建宇將再度訪台，將帶來27年前首訪台灣的李斯特《巴赫主題幻想曲與賦格》。這部作品原為管風琴所作，後改編為鋼琴曲，展現鋼琴各種音域的特色與張力。

今年72歲的白建宇是深受台灣樂迷喜愛的鋼琴家，他不但琴藝精湛，對電影、攝影、繪畫、文學均有涉獵，待人處事更謙遜溫和，對音樂之虔誠，純粹，也是當代鋼琴家的重要典範。白建宇這次帶來的獨奏會曲目涵跨古典到浪漫派，包括巴赫《G大調第五號法國組曲》、布拉姆斯《韓德爾主題變奏曲與賦格》；下半場則將帶來貝多芬d小調第17號鋼琴奏鳴曲《暴風雨》及李斯特所寫《巴赫主題幻想曲與賦格》。

其中白建宇演奏的李斯特改編《巴赫主題幻想曲與賦格》以巴赫拼音B-A-C-H（B♭、A、C、B♮）的動機向巴赫致敬。而貝多芬32首鋼琴奏鳴曲中的第17號《暴風雨》則是白建宇最有感覺的一首，「貝多芬這首奏鳴曲創作時間約莫與其面臨失聰困境，寫下海利根城遺書同期。」但標題並非貝多芬一開始訂定，而是源於貝多芬曾經跟學生說，如果想要了解這部作品，「就去讀莎士比亞的《暴風雨》。」而去年正逢莎士比亞逝世四百年，全球瘋莎翁，白建宇也扎實重讀莎翁名著，對這首曲子又有更深一層體會。

白建宇1946年出生於首爾，受美國傳教士啟發開始學琴，10歲就與首爾愛樂樂團前身韓國國家交響樂團合作葛利格《鋼琴協奏曲》，15歲赴美茱莉亞音樂學院習琴，赴倫敦拜師伊洛娜‧卡波斯為師；同時還在義大利學琴，師從兩大名師圭多‧阿戈斯蒂和威廉‧肯普夫。

1969年獲布梭尼國際鋼琴大賽的首獎，2年後又受邀在林肯中心演出拉威爾鋼琴獨奏作品全集音樂會，自此成為職業鋼琴家。近來長居巴黎，足跡遍及世界各大音樂廳，「在古典音樂的國度裡，我比較像是世界公民。」

白建宇鋼琴獨奏會將於5月2日於成功大學成功廳舉行，5月3日在台北國家音樂廳，5月6日在屏東演藝廳音樂廳演出。

(中時)