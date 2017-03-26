回應北韓威脅 南韓：若挑釁必將嚴懲

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針對北韓發出先發制人打擊警告，南韓合同參謀本部今天發布新聞資料回應，若北韓發起挑釁，必將予以嚴懲，讓北韓政權自取滅亡。

南韓媒體報導，合同參謀本部強調，韓美「鷂鷹」聯合軍演是韓美同盟為保衛南韓、加強因應時事變化的例行演習，北韓對此揚言「將先發制人進行打擊」。

南韓聯合新聞通訊社報導，北韓今天透過官方媒體中央通信社發表「人民軍總參謀部發言人警告」，針對韓美舉行對北韓斬首行動特戰演習威脅稱，將按照北韓特有的方式進行先發制人的打擊。

北韓人民軍總參謀部發言人表示，韓美好戰分子的「特殊作戰」陰謀天下皆知，先發制人的企圖暴露無遺，北韓將按照自己的方式實施特殊作戰和先發制人的打擊，粉碎韓美所有陰謀和企圖。1060326

(中央社)