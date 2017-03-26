美日擬二加二會談 加強飛彈防禦

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日本「共同社」今天報導，日本正與美國磋商於4月下旬召開外交及國防部長級安全保障協商「二加二會談」，討論議題以增強彈道飛彈防禦系統（BMD）因應北韓威脅為重點。

日本政府相關人士昨天透露，日本向美國表示，希望於4月下旬，也就是日本民眾放所謂的「黃金週」連假期間，召開美日外交及國防部長級會議「二加二」會談。

美日「二加二」會談的議題也將涵蓋日本自衛隊是否可擁有在對方發射彈道飛彈之前，破壞敵方據點的「攻擊敵方基地能力」，會談內容也可能討論到日本自衛隊與美軍角色分擔的方向性。

美日「二加二」會談若能實現，將是美國總統川普上台以首次召開美日「二加二」會談，優先探討BMD議題，再度凸顯美日有共識，認為「北韓的威脅已進入新階段」。1060326

(中央社)