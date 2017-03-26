范瑋琪開球 陳建州：棒球是屬於家庭的
女歌手「范范」范瑋琪今天在新莊球場，為富邦悍將隊開球，超萌寶貝雙胞胎飛飛、翔翔也在一旁打氣，老公「黑人」陳建州說「棒球不只是勝負，還是屬於全家人的運動」。
陳建州是退役籃球國手，也是螢光幕前的藝人，更是同公司富邦勇士籃球隊的副領隊，25日富邦跨足職棒的歷史首戰，陳建州也在新莊看完整場比賽，賽後與隊職員一起慶祝隊史首勝。
繼開幕戰由王力宏開球，富邦悍將的第二戰由范瑋琪開球，傳達棒球的家庭價值。
范瑋琪穿著18號球衣，把球投向本壘，打擊區富邦金控董事長蔡明興是球隊總經理蔡承儒的爸爸，接球的捕手是球星林哲瑄。
范瑋琪說，「我弟弟是波士頓紅襪的瘋狂球迷，是那種平常不輕易落淚，但是可以為了棒球痛哭流涕、不吃飯、不刮鬍子的那一種，這次知道我要跟林哲瑄一起開球，不敢置信，一直電話連線來關心」。
棒球成了家人間的話題，陳建州今天帶著兩個雙胞胎寶貝，一起為「范范」打氣，兩個小朋友在開球儀式之後，跑著進場，一時搞不清楚方向，媽媽在投手丘上，他們偏往一壘跑，好在富邦啦啦隊拎著他們，才找到媽媽。
陳建州說，看完王力宏開球，范瑋琪一度大喊「怎麼辦」，整個星期為了這個任務而擔心。陳建州開玩笑說，「特別告訴Chris（蔡承儒）提醒爸爸，記得戴頭盔」。
范瑋琪自己說，為了這個開球任務，畏縮了一個星期，在家裡拿著飛飛、翔翔的玩具球狂丟，幸好上場前教練惡補，自己覺得應該有及格。原本找不到方法，後來想到一招，「把目標換成黑人的臉」。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。