酷鳥航空天天飛曼谷 酷鳥姐助陣
酷鳥航空今天派酷鳥姐姐在桃園機場與旅客合照抽獎，最大獎為台北-曼谷免費來回機票，旅客驚喜，不少旅客主動前來與酷鳥姐姐合影留念抽獎同樂。
酷鳥航空今天起天天直飛曼谷、首班航班415個座位訂位率100%。
酷鳥航空今天派酷鳥姐姐在桃園機場與旅客合照抽獎，陳先生表示，第一次搭酷鳥航空去曼谷，酷鳥的波音777客機空間和座位都很大，打破他對低成本航空的印象，而且沒想到會在機場看到酷鳥姐姐，可愛又有喜感，很期待這趟的泰國旅程。
酷鳥航空將於3月28日早上10時30分起至2017年3月30日晚上11時59分止，舉辦限時三天的天天直飛促銷，經濟艙單程含稅新台幣1777元起、酷鳥航商務艙單程含稅新台幣3777元起，每週七班天天直飛，旅遊時間自即日起至2018年3月24日止，每班機優惠機位有限。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。