酷鳥航空天天飛曼谷 酷鳥姐助陣

酷鳥航空今天派酷鳥姐姐在桃園機場與旅客合照抽獎，最大獎為台北-曼谷免費來回機票，旅客驚喜，不少旅客主動前來與酷鳥姐姐合影留念抽獎同樂。

酷鳥航空今天起天天直飛曼谷、首班航班415個座位訂位率100%。

酷鳥航空今天派酷鳥姐姐在桃園機場與旅客合照抽獎，陳先生表示，第一次搭酷鳥航空去曼谷，酷鳥的波音777客機空間和座位都很大，打破他對低成本航空的印象，而且沒想到會在機場看到酷鳥姐姐，可愛又有喜感，很期待這趟的泰國旅程。

酷鳥航空將於3月28日早上10時30分起至2017年3月30日晚上11時59分止，舉辦限時三天的天天直飛促銷，經濟艙單程含稅新台幣1777元起、酷鳥航商務艙單程含稅新台幣3777元起，每週七班天天直飛，旅遊時間自即日起至2018年3月24日止，每班機優惠機位有限。1060326

(中央社)