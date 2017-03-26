美夜店爆槍擊1死14傷 狂歡客驚慌逃命

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美國俄亥俄州警方表示，辛辛那提市一家有數百賓客的夜店今天凌晨驚爆槍擊案，已知造成1人喪生和至少14人受傷，槍響後顧客爭相逃命，場面驚恐。

辛辛那提市警局在推特表表示，槍擊事件發生在卡蜜歐夜總會（Cameo Night Club）。

WLWT電視台網站報導，根據助理警察局長紐迪蓋特（Paul Neudigate），槍擊案發生在凌晨1時左右，至少有15人遭槍擊。其中數人的傷勢有生命危險。

紐迪蓋特說，事發時這家夜店內有數百人。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，據信犯案凶手已經逃逸。

據警員形容，槍聲響起後場面「混亂而且駭人」，數百狂歡的顧客爭相逃命。1060326

(中央社)