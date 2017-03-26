大甲媽遶境雲林 停駕西螺廣福宮

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台中大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香到嘉義新港奉天宮，今天來到雲林，暌違多年後，今年停駕主祀老大媽的西螺廣福宮，地方熱烈迎接，晚間駐駕福興宮，預計明天凌晨起駕。

大甲媽祖到新港奉天宮進香9天8夜遶境之旅，途經台中、彰化、雲林、嘉義等地，全程350公里，媽祖鑾轎所到之處，信眾爭相「鑽轎腳」祈求保佑。

大甲媽祖遶境預計晚間6時30分左右從西螺大橋進入雲林西螺，今年最大特色是將暫時停駕主祀老大媽的廣福宮，短暫停駕15分鐘參香；中午過後，隨行的「香丁腳」陸續先到廣福宮參拜。

廣福宮表示，暌違20、30年之久，大甲媽祖將停駕參香，各友宮陣頭盛大迎接，地方各界參與盛事；廣福宮也準備素食、薑母茶供隨行香丁腳取用，歡樂迎接大甲媽祖。

大甲媽祖晚間駐駕福興宮，大陸友宮下午拜會福興宮，分享盛事；傍晚時刻，福興宮及西螺各廟宇出動龐大陣頭，在西螺大橋盛大迎接媽祖鑾駕，台灣宗教民俗年度盛況再現。1060326

(中央社)