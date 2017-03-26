原民會：鼓勵部落儘速組成傳領劃設小組
針對卡大地布部落昨自主宣示部落傳統領域，原民會表示劃設辦法已體現部落自主劃設精神，鼓勵部落回歸辦法規定，與各級原住民行政團隊展開傳領劃設公告作業，保障土地權益。
台東市知本卑南族卡大地布部落昨天封閉南迴公路部分路段，自主宣示部落傳統領域。原民會說，「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」對於劃設傳統領域的制度設計，本來就是為了體現部落或民族自己當家作主的精神，辦法內明文規定以「部落或民族」為劃設主體，因此部落或民族可依規定，自行組成「劃設小組」展開劃設傳統領域作業。
原民會表示，依辦法規定，部落只要將劃設成果提經部落會議通過並循序辦理，再由公部門協助辦理後續圖資建檔及公告等行政作業，就可公告傳統領域劃設成果，因此，卡大地布部落可以依劃設辦法組成「劃設小組」自主劃設傳統領域。
原民會指出，鼓勵各部落回歸劃設辦法規定，與各級原住民行政團隊攜手儘速展開傳統領域劃設公告作業，以有效保障原住民族土地權益。1060326
(中央社)
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