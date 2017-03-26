美海軍發明「魔毯系統」 使航艦降落變得容易

降落在航空母艦是極為困難的，有人稱為在針尖上跳舞，或是受控制的高速墜落。(圖/美國海軍)

美國航空母艦正在測試匿稱「魔毯」(Magic Carpet)的新式輔助降落系統，這種革命性的改變，將可能使海軍飛行員更容易的平安降落在航空母艦上。現在美國海軍航空母艦布希號（CVN-77）已安裝「魔毯」，並且由第8飛行聯隊(CVW-8)的飛行員們實際測試當中。

狐狸阿爾發(foxtrotalpha)報導，航空母艦的著陸經常被形容成「受控制的高速墜落」，因為降落在航艦上程序和一般降落在機場完全不同；降落在機場是以慢速降落，可是降落在航艦卻是高速度，在海上晃動的環境，又要以高速度衝向只有幾十公尺寛，僅有4道補捉鉤的航艦著陸區，其著陸的困難程度是最高的。許多海軍戰機在完成令人疲勞的作戰任務後，還要打起精神完成如此困難的著艦，經常就會發生許多憾事，因此如何使著艦較為容易，一直都是美國海軍在思考的。現在這型輔助降落系統正式名稱是「增強海上降落綜合控制精準技術」，縮寫就是「魔毯」(MAGIC CARPET)。

「魔毯」是以電腦計算出各種最合適的降落因素，它會綜合判斷飛機的高度、速度、風速、進場的角度等，然後導引飛行員執行它所建議的降落程序，大幅減輕了飛行員的負擔與心理壓力，在初步的測試統計後，由「魔毯」所引導的降落點，大多都集中在正碓的區域，也就是「魔毯」確實很有效。

這套系統目前還在研發中，當然在系統的最終版本確定前，許多功能都還不完整，但是依據飛行員的實際經驗來看，他們相當喜歡。在將來實際應用之後，「魔毯」會更名為「系統精準著陸模式」（PLM），預計將在2019年正式應用在各個美國航空母艦上。

(中時電子報)