家扶認養人相見歡 傳承愛心

苗栗家扶中心26日在三義鄉西湖渡假村為受助的認養童、無私付出的認養人舉辦「相見歡」活動，透過戶外活動及遊戲，讓雙方增進了解，同時也看到孩子一天天的成長與改變。

苗栗家扶自1970年6月成立以來，持續性的針對縣內經濟弱勢家庭提供服務，今年3月統計提供926戶家庭，1858位兒童、少年經濟扶助，主任湯鳳琴表示，感謝5080位認養人的奉獻，每一位認養童都有屬於他的生命故事，而他們生命中除了家人之外，第二重要的人或許就是認養叔叔、阿姨，感謝每一位沒有任何血緣關係，願意每月無私資助孩子生活費的善心人。

這次相見歡活動還包括超級尋人任務，要替接受家扶中心7年協助的自立青年賴家璇找到當年默默資助她的「張叔叔」，她從昔日受助的角色，到現在是已能自立的國小老師，一直很希望能當面跟張叔叔道謝。

家扶中心也將賴家璇的心願轉達，「張叔叔」張武雄昨一天也帶著妻女、岳父母一家人自新北市南下三義參加相見歡活動，賴家璇親自送上親筆信並向他感謝多年的支持，場面溫馨感人。

張武雄表示，以前年少時受到不少人的幫助，讓他有能力可以成為家扶中心的認養人，10年來總共資助了5名孩童，他從未想過要他們感謝，只希望他們將來事業有成或是有能力之後，可以回饋社會，將愛心傳承下去。

(中時)