開季就上一軍 林英傑：穿著球衣真的很開心

今年轉戰猿隊的林英傑，開季就被登錄一軍，他很感謝球團給他機會。(資料照 鄭任南)

今年轉戰Lamigo桃猿的林英傑，在春訓期間的好表現，也讓他開季就站上一軍，他說：「感謝球團給這個機會，球雖然不能打一輩子，但穿著球衣上場真的是很開心的事情。」

林英傑去年在中信一軍出賽11場，自責分率10.29，球季結束後遭到球團釋出，隨後被猿隊簽下，繼續球員生涯，春訓期間也表現不錯，他指出，感覺調整狀況比往年好，自己有年紀了，去年一整年提早準備，訓練，收到不錯的效果。

林英傑坦言，其實會擔心跟不上年輕選手，所以去年球季結束後幾乎都沒有休息，維持體力，力量也增強一點，自己也過得比較充實。

林英傑目前也是猿隊一軍牛棚中的唯一左投，他表示，自己如何定位就看教練團去安排，自己就會準備好。

猿隊投手教練吳俊良指出，目前林英傑的狀況不錯，球隊目前7位牛棚投手，除了林柏佑與陳禹勳設定在8、9局外，其餘投手就是在其他局數做功能性的布局。

(中時電子報)