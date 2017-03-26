統一獅鄭鎧文、潘武雄2轟 4比0領先中信

鄭鎧文陽春炮為統一獅攻下2017年球季第1分。(資料照 謝明祚攝)

「盜俠」黃甘霖掌兵符首戰中信兄弟，旗下2位打擊大將火力相挺，鄭鎧文2局上率先敲出陽春炮，潘武雄3局上再轟出1發拉開領先差距3分彈，2支全壘打攻下4分打點，前3局取得4比0領先。

潘武雄敲出生涯第85轟與910安。(資料照 謝明祚攝)

鄭鎧文今年被代總教練黃甘霖拉到中心棒球，26日對中信兄弟之戰打第5棒，他沒有辜負黃甘霖的期望，2局上轟出陽春炮，為獅隊攻下2017年球季第1分。他這支全壘打也是職棒生涯第25轟。

老將潘武雄沒有讓後進專美於前，3局上同樣對中信兄弟洋投艾迪頓敲出3分炮，這支高價值的全壘打，可能讓中信兄弟此役追趕不上而落敗。

潘武雄職棒生涯累計擊出85轟與910支安打，本季可望達成「千安／百轟」里程碑。

(中時電子報)