統一獅鄭鎧文、潘武雄2轟 4比0領先中信
「盜俠」黃甘霖掌兵符首戰中信兄弟，旗下2位打擊大將火力相挺，鄭鎧文2局上率先敲出陽春炮，潘武雄3局上再轟出1發拉開領先差距3分彈，2支全壘打攻下4分打點，前3局取得4比0領先。
鄭鎧文今年被代總教練黃甘霖拉到中心棒球，26日對中信兄弟之戰打第5棒，他沒有辜負黃甘霖的期望，2局上轟出陽春炮，為獅隊攻下2017年球季第1分。他這支全壘打也是職棒生涯第25轟。
老將潘武雄沒有讓後進專美於前，3局上同樣對中信兄弟洋投艾迪頓敲出3分炮，這支高價值的全壘打，可能讓中信兄弟此役追趕不上而落敗。
潘武雄職棒生涯累計擊出85轟與910支安打，本季可望達成「千安／百轟」里程碑。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。