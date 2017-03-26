因為一口氣 嫌犯助警找到2把槍

21歲周嫌把槍藏在洗衣機裡，最後還是被警方發現。（呂妍庭翻攝）

因為嫌犯吐了一口氣，警方最後把到兩把槍。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣警察局民雄分局今26日中午根據線報，到水上鄉周姓男子家中進行搜索，但搜遍整間屋子都找不到民眾指稱的槍枝，就在警方打算放棄，喊出「先收隊」時，有幹員發現年僅21歲的周嫌竟吐了一口氣，眼睛還瞄向二樓浴室後方，似乎是鬆了一口氣，覺得事有蹊蹺，馬上將目標轉向可疑處，果然就在洗衣機底層找到一把改造手槍，隨後又在一旁紙箱發現另一把改造空氣槍，一下子查到兩把槍，讓周嫌當場傻眼。

警方表示，近日有線報指水上鄉一名年輕人持有槍枝，且經常拿出來跟人炫耀還試槍，經過一個多月調查跟監，才確認出嫌犯身份，隨即申請搜索票前往搜索，沒想到周嫌自認藏槍天衣無縫，最後就敗在一口氣，讓警方找到證據。

(中時)