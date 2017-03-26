飛灰槽車擦撞護欄 台84線北門段交通一度打結

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台84線東西向快速道路北門段26日上午，一輛載滿飛灰的槽車在通過彎道時，駕駛34歲的黃男突然失控擦撞到一旁的護欄，槽車當場翻覆在道路上，飛灰掉滿路面導致交通動線一度打結。

黃男脫困後，僅手腳輕傷，送醫後並無大礙，警方指出，黃男酒測值為0，將再調查釐清車禍原因。車輛翻覆後，因槽車嚴重變形，需請電焊業者配合，但因26日是周休假日，許多電銲工人都休息，因此耗費一番時間才清除。

(中時)