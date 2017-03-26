大鹿林道東線連日大雨坍方 籲山友注意
有「世紀奇峰」之稱的大霸尖山山區因連日大雨，通往馬達拉溪登山口的大鹿林道東線，沿線有多處落石發生，保七總隊第五大隊觀霧小隊員警與雪霸國家公園管理處觀霧管理站人員，雖立即拉上警戒繩並貼上警示公告，惟因冷氣團南下，山區氣候不穩，籲請近日欲前往大霸尖山登山的山友，應特別小心注意安全。
大鹿林道東線到馬達拉溪登山口，全程約19公里，屬登山步道性質，目前只開放公務車及救護車進入，一般山友欲前往大霸尖山，須由觀霧步行19公里前往登山口。
由於日前觀霧山區連日大雨，造成沿線多處路段有落石現象，尤其0.7公里處的崩塌地路段，更有大面積的落石滑落，佔去大部分步道，且邊坡上仍不時有零星落石掉落，請山友通過該路段時，務必特別小心留意。
此外，由於觀霧距離新竹竹東約60多公里，車行時間約需2個多小時，山區醫療救護困難；3月初才發生一位山友，因急性腸胃炎求救，沿途以人力搬除坍方落石，往返花了4個多小時，才把山友從馬達拉溪登山口安全送抵觀霧，如今大鹿林道東線落石坍方，救援車輛已無法進入登山口，緊急救援將更困難耗時。
雪管處雖已通知廠商搶修，但近日山區雨勢氣候不穩，時有大雨發生，搶修工作困難，籲請山友通過落石路段，務必注意安全，或是先取消行程，等天氣較穩定後，再重新申請前往，避免意外發生。
(中時)
關鍵字：大鹿林道東線
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